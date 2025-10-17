Catamarca: policías secuestran cocaína, marihuana y pastillas en las Mil Viviendas, arrestando a tres personas

Anoche, a las 22:00, mientras motoristas del Grupo de Infantería Motorizada de Acción Rápida (GIMAR) realizaban recorridos preventivos por la calle Juan B. Justo, en la Peatonal N° 18 del barrio Libertador II, procedieron a controlar a dos personas del sexo masculino, quienes entre sus prendas de vestir tenían dos bolsas de plástico aparentemente con sustancias estupefacientes, por lo cual dieron participación a sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes al realizar la prueba de campo correspondiente, lograron determinar que se trataría de clorhidrato de cocaína y marihuana, que quedaron en calidad de secuestro al igual que cien (100) Comprimidos de Midazolam 15 ml., tomando intervención el Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a adoptar con ambos sujetos de 25 y 41 años de edad.

Cabe señalar que, durante el procedimiento, en el lugar se hicieron presente varias personas profiriendo insultos, por lo cual los uniformados solicitaron la presencia de numerarios de las Comisarías Sexta y Novena, del Grupo de Intervención Rápida (GIR-Sur), de la División Infantería, Cuerpo Guardia Infantería Femenino, y en ese momento una mujer de 41 años habría sufrido una crisis de nervios ante la situación y se descompensó, por lo que debió ser asistida por facultativos médicos del SAME quienes la trasladaron al Hospital San Juan Bautista.

Finalmente, los policías procedieron a la demora de un adolescente de 17 años de edad y a la aprehensión de un hombre de apellido Narváez (31), quienes durante el desorden habrían intentado apoderarse de una cartera que estaba en el suelo, como así también hicieron lo propio con una mujer de apellido Amaya (54), quien momentos antes habría agredido físicamente a un Cabo 1° de Policía.

Finalmente, estas personas fueron puestas a disposición de las Fiscalías Penal Juvenil y de Instrucción N° 6 respectivamente, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.