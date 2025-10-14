Catamarca: policías rescataron a un hombre descompensado en Ambato

Este lunes, a las 15:40, efectivos de la Comisaría de El Rodeo tomaron conocimiento que un grupo de personas, acompañadas por un guía turístico, habrían ascendido al lugar conocido como Cerro “El Manchao” y, al hacer una parada en el paraje “Peñón Bayo”, Dpto. Ambato, un hombre de 60 años de edad se habría descompensado, por lo que con ayuda de un baqueano de la zona descendió hasta el paraje “Las Tinajas”, no pudiendo continuar bajando por sus propios medios.

Rápidamente, con colaboración de sus pares de la Subcomisaría de Las Juntas, del Grupo Especial de Rescate (GER), dependiente de la Dirección Bomberos de la Policía de la Provincia, facultativos médicos del nosocomio local y otros baqueanos, los policías montaron un operativo de rescate y llegaron al lugar mencionado, donde se encontraba la persona, a quien le brindaron los primeros auxilios y la contención correspondiente.

Seguidamente, los rescatistas ayudaron al hombre a descender por el ingreso a la denominada Estancia Las Lajas, ubicada en la Ruta Provincial N° 4, a unos 5 kilómetros antes de llegar a la localidad de Las Juntas, donde aguardaba una ambulancia, en la que fue trasladada al Hospital de El Rodeo para una mejor atención y luego derivada a un sanatorio privado de esta Ciudad Capital.

Finalmente, se labraron las actuaciones correspondientes con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Oeste, desde donde se indicaron las medidas a seguir.