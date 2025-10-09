Catamarca: policías recuperaron una moto robada y secuestraron más de 100 cartuchos en Santa María

A raíz de una denuncia penal radicada por un hombre mayor de edad, en la que manifestó que personas desconocidas le habrían sustraído una motocicleta tipo 150 cc., de color negro, tras averiguaciones practicadas, bajo las directivas del Juzgado de Control de Garantías de la Cuarta Circunscripción Judicial, a cargo del Dr. José Luis Navarro, y a solicitud de la Fiscalía de esa jurisdicción, efectivos de la Comisaría de San José, conjuntamente con sus pares del Grupo Infantería, personal de calle y de la División Criminalística, materializaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la Ruta Nacional N° 40, de la localidad de Palo Seco, Departamento Santa María.

En el lugar, los policías recuperaron el rodado mencionado, que quedó en calidad de secuestro, al igual que ochenta y tres (83) cartuchos calibre 7,62 x 51 mm., y otros veintiséis (26) cartuchos calibre 11,25 mm., tomando conocimiento de todo lo acontecido la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a cumplimentar.