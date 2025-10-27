Catamarca: policías recuperaron una moto robada, secuestraron marihuana y aprehendieron a un joven presunto autor del hecho

Conforme a una denuncia penal radicada en la Unidad Judicial N° 3, en la que un hombre de 46 años de edad manifestó que habría sido víctima de la sustracción de una motocicleta Keller KN 150 cc., de color gris, tras averiguaciones practicadas, efectivos de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, conjuntamente con Sumariantes del Precinto Judicial mencionado, llegaron hasta una vivienda ubicada en la Manzana “B”, del Loteo Parque Sur, donde materializaron un registro domiciliario.

En el lugar y bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, los investigadores lograron recuperar el rodado sustraído, que quedó en calidad de secuestro, como así también procedieron a la aprehensión del presunto autor, un joven de apellido Ávila (24), quien fue trasladado y alojado en la dependencia policial a disposición de la Justicia interviniente.

Durante el procedimiento, los policías encontraron entre las prendas de vestir de una adolescente de 17 años de edad, un frasco de vidrio que contenía una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente por sus pares de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, lograron determinar que se tratarían de 48 gramos de Marihuana, que fueron incautados tomando conocimiento el Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a seguir.