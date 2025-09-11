Catamarca: policías persiguen a motociclista sospechoso que fue detenido con marihuana en su poder

A las 23:40 de anoche, mientras motoristas del COEM-Kappa realizaban recorridos preventivos por la intersección de la Avenida Dr. Deodoro Maza y calle Chubut, observaron cuando dos personas circulaban a bordo de una motocicleta Honda Wave 110 cc., y al intentar identificarlos, el acompañante habría descendido del rodado, para luego darse a la fuga a pie, siendo perdido de vista.

En tanto, el conductor hizo caso omiso a la voz de alto dada por los policías y emprendió la huida, iniciándose una persecución por distintas arterías, algunas de ellas en contramano, que finalizó en la esquina de la Avenida Colón y pasaje Sin Nombre, donde por causas que se tratan de establecer, éste perdió el control de la moto y cayó a la cinta asfáltica.

En ese momento, esta persona se habría despojado de un envoltorio de plástico que en su interior contenía una sustancia herbácea, por lo que de inmediato los uniformados dieron intervención a sus pares de la Seccional Quinta, que por jurisdicción corresponde, y estos a su vez solicitaron la presencia de efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, quienes al realizar la prueba de campo correspondiente, determinaron que se trataría de marihuana, que fue incautada y puesta a disposición del Juzgado Federal.

Finalmente, los numerarios procedieron al secuestro del vehículo y a la aprehensión del joven de 22 años de edad, quien presentaba lesiones que demandaron que fuera asistido por profesionales médicos del SAME y posteriormente trasladado al Hospital San Juan Bautista con consigna policial, tomando conocimiento de todo lo acontecido la Fiscalía de Instrucción del Distrito Oeste.