Catamarca: policías incautaron más de un kilo y medio de marihuana y detuvieron a un joven

En la madrugada de hoy, a las 03:30, luego de una ardua tarea investigativa iniciada por supuestas infracciones a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, a cargo del Dr. Miguel Ángel Contreras, Secretaría Penal, a cargo del Dr. Raúl Enrique Córdoba, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Tinogasta), con colaboración del Grupo Infantería de Tinogasta (GIT), y de sus pares de los GAUR Pomán y Belén, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, materializaron un allanamiento en un inmueble ubicado en la calle Córdoba al 1.100 de la localidad de Santa Rosa, Departamento Tinogasta.

Al irrumpir en el domicilio, los investigadores incautaron dos envoltorios de plástico con sustancia tipo herbácea, que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de 1,530 Kg. de Marihuana, que quedó en calidad de secuestro, al igual que dos balanzas tipo grameras y dos teléfonos celulares marcas Samsung y Redmi.

Al finalizar la medida Judicial, un joven de 26 años de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se impartieron las medidas a seguir