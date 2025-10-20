Catamarca: policías incautaron marihuana el un puesto caminero de Valle Viejo

Durante la madrugada de hoy, mientras efectivos de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, llevaban a cabo un control vehicular en el puesto caminero de “Sumalao”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Dpto. Valle Viejo, controlaron un colectivo.

Al inspeccionar el micro y tras identificar a los pasajeros, los policías encontraron en los equipajes, que pertenecerían a dos personas de ambos sexos de 28 y 29 años de edad, una de ellas oriunda de la Provincia de Córdoba, sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de marihuana, que quedó en calidad de secuestro, tomando intervención el Juzgado Federal, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.