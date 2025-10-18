Catamarca: policías incautan marihuana en un control vehicular de La Paz

Hoy, mientras numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Recreo) realizaban control vehicular en la Ruta Nacional N° 60, a la altura del Kilómetro N° 998, Dpto. La Paz, procedieron a controlar un colectivo de media distancia.

Al inspeccionar el micro, los policías encontraron al costado de uno de los asientos, un envoltorio de plástico con una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente arrojó como resultado que se tratarían de 181 Gr. de Marihuana, que quedaron en calidad de secuestro, al igual que un teléfono celular marca Samsung, que fueron puestos a disposición del Juzgado Federal, en tanto que una persona del sexo masculino de 24 años de edad, quedó supeditada a la prosecución de la causa.