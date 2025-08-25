Catamarca: policías encontraron a un joven que era intensamente buscado en Pomán

En la noche de ayer, a las 21:50, efectivos de la Subcomisaría El Pajonal activaron el protocolo de búsqueda, con conocimiento de la Fiscalía de la Segunda Circunscripción Judicial, luego de tomar conocimiento por un llamado telefónico que un joven identificado como Ángel Jorge Herrera (18), habría sido visto por última vez en horas tempranas en inmediaciones a Suriyaco, Dpto. Pomán, tras haberse ausentado de su domicilio.

De inmediato, con sus pares de la Comisaría Departamental Pomán, de la Subcomisaría de Mutquín, del Destacamento Policial Rosario de Colana, Grupo GIR-Saujil, de la División Drones de la Policía de la Provincia y baqueanos de la zona, realizaron amplios rastrillajes, que dieron continuidad en la mañana de hoy, en busca de esta persona.

Finalmente, tras una ardua tarea y con la ayuda de las visualizaciones de imágenes generadas por los Drones, a las 12:00 del mediodía de hoy, en cercanías a un galpón abandonado de la finca Alpasuma, ubicada en la Ruta Provincial N° 46, los policías lograron ubicar al joven, quien se encontraba en buen estado de salud, con signos de deshidratación y cansancio físico, por lo que le brindaron la asistencia y contención correspondiente, y se informó a la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a cumplimentar.