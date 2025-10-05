Catamarca: policías detuvieron a dos personas y secuestraron marihuana en Capayán

En la tarde de ayer sábado, a las 16:30, luego de tareas investigativas realizadas por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, numerarios del Grupo Antinarcóticos de Unidades Regionales (GAUR-Capayán), en la Ruta Nacional N° 38, a la altura de la localidad de Huillapima, de ese Departamento, controlaron una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color azul, en la que circulaban una mujer y un hombre, de 32 años y 43 años de edad respectivamente, ambos oriundos de esta Ciudad Capital.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron cuatro (04) envoltorios de plástico que contenían una sustancia tipo herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de 284 Gr. de Cogollos de Marihuana, como así también incautaron un (01) teléfono celular y el rodado en el que se conducían.

Finalmente y bajo las directivas del Juzgado Federal, los policías procedieron a la detención de estas personas, quienes fueron trasladadas y alojadas en las dependencias policiales correspondientes, a la espera de nuevas directivas por parte de la Justicia interviniente.