Catamarca: policías detuvieron a dos personas, secuestraron una moto y recuperaron una camioneta sustraída

A las 12:45 de hoy, a través de motoristas del COEM-Kappa, personal de la Comisaría Décima tomó conocimiento que en el barrio Los Médanos, estaría una camioneta Chevrolet S10 abandonada.

Cabe señalar que, mientras los policías se dirigían al lugar, aprehendieron a un sujeto de apellido Ortega (36), puesto que habría sido sorprendido cuando empujaba el vehículo y al solicitarle la documentación correspondiente, carecía de la misma, por lo que fue incautado.

En ese momento, este intentó darse a la fuga a pie, para luego tornarse agresivo, arrojando golpes de puño y puntapiés a los uniformados, como así también amenazándolos de muerte.

Asimismo, los uniformados hicieron lo propio con un joven de apellido Díaz (22), debido a que habría entorpecido el procedimiento, intentando agredir al personal policial interviniente, quien secuestró dos (02) cascos protectores y una motocicleta Honda Twister 250 cc., en la que circulaba esta persona.

Por otra parte, y tras realizar tareas investigativas, los efectivos lograron establecer que el rodado mayor sería producto de un ilícito, en el que resultó damnificado un hombre de 43 años de edad, quien radicó la denuncia penal correspondiente en la Unidad Judicial N° 8, por lo que finalmente los supuestos autores fueron trasladados a la seccional, donde quedaron alojados a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Sur.