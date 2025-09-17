Catamarca: policías desactivaron un secuestro extorsivo

Un intenso operativo coordinado entre las Fuerzas Especiales de la Policía de la Provincia y la Policía Federal permitió desactivar un secuestro extorsivo que mantenía en vilo a la comunidad.

El hecho se inició en la zona de La Chacarita, cuando un sujeto interceptó y retuvo a un menor de edad, al que trasladó hasta Banda de Varela, en inmediaciones de un motel ubicado sobre la ribera del río del Valle, donde fue sorprendido por los uniformados.

Gracias a un rápido despliegue y a la articulación entre las fuerzas provinciales y federales, se logró interceptar al vehículo y rescatar ileso al joven. El sospechoso fue reducido y puesto a disposición de la Justicia Federal, mientras se investigan las circunstancias del caso y si existen más personas implicadas.

La operación se mantiene bajo estricta reserva, aunque fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que se trató de un secuestro extorsivo en grado de ejecución.