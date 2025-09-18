Radio TV Valle Viejo
Catamarca: policiales secuestraron marihuana, casi un millón y medio de pesos y detuvieron a un joven

Luego de una ardua tarea investigativa realizada por una supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, y bajo las directivas del Juzgado Federal, efectivos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron dos órdenes de allanamientos en inmuebles ubicados en el barrio Portal Norte III y en el Complejo Habitacional Valle Chico.

Tras irrumpir en las viviendas, los policías secuestraron 386 Gr., de una sustancia herbácea, que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de Marihuana, como así también incautaron semillas de la variedad Cannabis Sativa, un (01) teléfono celular marca iPhone, dos (02) balanzas digitales y la suma de un millón cuatrocientos noventa y seis mil pesos ($ 1.496.000) en efectivo.

Al finalizar las medidas Judiciales, un joven de 26 años de edad fue detenido y puesto a disposición de la Justicia interviniente.

