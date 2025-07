Catamarca: poblaciones del Norte fiambalense exigen respuestas urgentes por el abandono de la Ruta 34

Informe: Multimedios El Abaucán Digital

La paciencia del pueblo Fiambalense se agota, y los reclamos de sus representantes empiezan a tomar un tono cada vez más firme y desesperado. La concejal por la UCR, Prof. Yaneli Zárate, oriunda de Palo Blanco, volvió a levantar la voz en nombre de cientos de familias que día a día arriesgan sus vidas al transitar por la olvidada Ruta Provincial N° 34. Una vía clave para la producción, el turismo, el traslado minero y, sobre todo, para la vida cotidiana de los habitantes del oeste catamarqueño, que desde hace años sufre la desidia absoluta del Gobierno de la Provincia.

A pesar de ser una ruta de competencia provincial, durante los gobiernos de Lucía Corpacci y, en la actualidad, Raúl Jalil, nunca se atendieron los insistentes pedidos de reparación y mantenimiento. Ni siquiera cuando las solicitudes provinieron de dirigentes de su mismo signo político. Esto desnuda lo más ruin de la política: la mezquindad y el revanchismo contra las comunidades que no comparten la bandera partidaria del oficialismo provincial. Porque en Catamarca, lamentablemente, la obra pública parece tener color político.

A nadie escapa que Fiambalá hoy tiene un gobierno municipal conducido por Raúl Úsqueda (UCR), y la falta de inversión por parte de la Provincia parece responder más a una decisión política que a un análisis de prioridades. Si no fuera así, ¿cómo se explica que una ruta tan estratégica como la 34, usada por productores, familias, turistas y empresas mineras —que además dejan regalías—, esté en tan deplorable estado?

La concejal Yaneli Zárate fue contundente: “Solicité en septiembre de 2024 la repavimentación y señalización urgente de la ruta que conecta desde el Cruce de Medanitos a Palo Blanco. Hasta el día de hoy, ni una respuesta. Ni siquiera un compromiso”. Y agregó con profunda tristeza: “Hace casi cuatro meses perdí a mi hermano en esa ruta. No quiero que otra familia pase por el mismo dolor. No se trata de política, se trata de vidas”.

Las palabras de la edil retratan una cruda realidad. “De noche, la ruta es una trampa mortal. No tiene líneas visibles ni señalización. Cuando viene un vehículo de frente y te encandila, no sabés si frenar, orillarte o rezar”, describió en sus redes sociales. Esta situación no solo refleja el abandono material de la obra vial, sino también el desprecio total del Estado por la seguridad de sus ciudadanos.

Y no se trata solo de una cuestión vial. La Ruta Provincial N° 34 también cumple un rol fundamental como conector turístico regional, como salida para el traslado de cosechas y como vía utilizada por la actividad minera. La misma que, por cierto, deja importantes regalías que el gobierno provincial administra a discreción, sin que ese dinero vuelva en obras para quienes conviven diariamente con el impacto ambiental y el tránsito de camiones pesados.

La comunidad Fiambalense ya no se conforma con promesas vacías ni anuncios en tiempos electorales. Exige hechos concretos. No se puede tolerar que el único momento en que los gobernantes provinciales transitan la Ruta 34 sea para buscar votos, mientras en el resto del año la dejan abandonada, convertida en una vía de riesgo mortal.

El pedido de la concejal Yaneli Zárate representa el sentir de todo un pueblo: “Exijo que se actúe con responsabilidad y que no esperen más muertes para hacer lo que corresponde”.

Desde Fiambalá, la presión crece. Y si el gobernador Jalil no escucha, será la propia sociedad quien lo condene por su inacción, su indiferencia y su desprecio por los pueblos del interior profundo. Porque gobernar no es solo administrar recursos: es tener sensibilidad, compromiso y sentido de justicia. Y, hasta ahora, eso es precisamente lo que ha faltado. ¡La gente está cansada, y no se calla más!