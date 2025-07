Catamarca: piden prisión preventiva para tres de los imputados por el crimen de Celeste Moreno

Este lunes por la mañana, en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial, se lleva a cabo la audiencia de prisión preventiva en la causa por el femicidio de Celeste Judith Moreno. Recordemos que el juez de Control de Garantías N°1, José Santiago Ahumada Franzzini había reprogramado la fecha tras la suspensión de la instancia semanas atrás.

Los imputados en la causa —Miguel Ángel Nieva, Ítalo Yamil Agüero, Claudio Antonio Argañaraz (h) y Eduardo Rafael Silva— están acusados del delito de “homicidio doblemente calificado por alevosía y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género, en calidad de coautores”.

La investigación está a cargo de la fiscal de Instrucción N°7, Paola González Pinto, en representación del Ministerio Público Fiscal (MPF), quien solicitó la prisión preventiva para tres de los cuatro imputados, obviando a Nieva, el cuarto imputado por cuanto está demostrado que en la fecha del hecho este estaba detenido en el Servicio Penitenciario de Miraflores. No obstante, según lo mencionado, no se descarta que pueda haber tenido alguna participación por lo que no lo desvincula totalmente de la investigación.

La fiscal señaló durante la audiencia que entre 30 y 60 días van a estar los resultados de las pruebas de ADN que se realizarán en la provincia de Jujuy.

El brutal crimen ocurrió el 4 de octubre de 2013, cuando el cuerpo de la joven fue hallado por un vecino en un descampado cercano a la avenida Virgen del Valle, en la zona del camino a La Gruta.

Celeste tenía 20 años, era madre de dos niñas pequeñas y cursaba un embarazo de tres meses al momento de ser asesinada.