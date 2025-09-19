Radio TV Valle Viejo
Catamarca: piden prisión efectiva para el comisario que mató con su camioneta a un motociclista

En la jornada de hoy se expusieron los alegatos en el juicio contra el excomisario Ramón Vera en la Cámara Penal N°3. Vera está imputado por el delito de homicidio culposo agravado por haber embestido con su camioneta Ford Ranger al motociclista Lucas Mohamad, el 28 de marzo de 2023, en Ruta Nacional Nº 40, en Belén. El joven falleció minutos después en el hospital local por las graves heridas.

Durante los alegatos, la fiscal subrogante, Dra. Florencia Rearte Sesto, solicitó cuatro años de prisión efectiva y diez años de inhabilitación para conducir cualquier tipo de vehículo. En tanto, la querella representada por la Dra. Silvia Barrientos, pidió la pena máxima para el imputado: seis años de prisión de cumplimiento efectivo. La letrada hizo hincapié en la conducción irresponsable del acusado. Posteriormente, fue el turno de la defensa, ejercida por el Dr. Pablo Vera Araoz.

Tras la ronda de alegatos, el Tribunal integrado por los jueces Jorge Palacios, Marcelo Soria y la jueza Patricia Olmi, dispuso un cuarto intermedio para la mañana de hoy a partir de las 9.00 para dar a conocer el veredicto.

