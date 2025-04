Catamarca: piden la renuncia del ministro Dalmacio Mera en Educación

Agostina Maza, presidenta de la Juventud Radical en Catamarca, habló esta tarde con Radio TV Valle Viejo sobre las distintas irregularidades que se conocieron en el área que conduce Dalmacio Mera, habiendo realizado pedidos d informes.

Cuestionó con dureza la gestión del Ministro de Educación y lo calificó de “mentiroso” por declarar públicamente cuestiones que no son ciertas, poniendo en dudas el manejo de fondos enviado por Nación.

La joven dirigente comentó que “nosotros venimos trabajando ya hace varios meses el tema de la educación. No es la primera vez que a través de un documento manifestamos la problemática. De hecho, hace tiempo también habíamos presentado algunos pedidos de informe al ministro de Educación, y entre todo averiguando, viajando, hablando con los chicos del interior, con las problemáticas acá en la capital, nos damos con que realmente ya es el cinismo completo que tiene el ministro Mera respecto a las noticias que él da. Dice que ha comenzado un ciclo lectivo normalidad, que no hay problemas, que si hay problemas son solamente administrativos, mientras están jugando realmente con el futuro de los jóvenes de la provincia”.

Agostina Maza agregó que “hay niños que no están yendo a clase, las tienen de forma virtual, hay otros que ni siquiera pueden llegar por la falta de transporte. La verdad es que el balance de prioridades del gobierno de la provincia en cuanto a la educación está totalmente desvariado”.

Para la joven dirigente radical, “esto no es un documento de que, bueno, no nos gusta la gestión, por eso pedimos la renuncia. Es un documento que ya nos ha cansado la situación, porque no es que solamente nos quedamos en la queja, sino que no tan solo la juventud, sino también el mismo bloque de la Unión Cívica Radical ha presentado proyectos para tratar de declarar la emergencia educativa, para refinanciar el programa PIO, para mejorar la calidad educativa de la provincia y no han sido escuchados, ni siquiera han sido tratados muchos de ellos en comisiones. O sea, vuelvo a repetir esto, no nos quedamos solamente en la crítica, sino que también ofrecemos herramientas para que la educación mejore. Resulta de que no somos los únicos que estamos preocupados por la situación educativa de la provincia, sino que en diciembre del 2024 el gremio intersindical docente también ha presentado notas para querer saber qué se hizo con el presupuesto que Nación mandó a la provincia. Entre ellos habían dicho que se había usado solamente un 20% del presupuesto que habían mandado y se jactan de tener una emergencia económica. ¿Qué hacen con la plata? O de última, adminístrenla bien. No puede ser que hay chicos, que su única comida por ahí sea la merienda que tienen en los colegios y resulta que hoy en día no la tiene”.