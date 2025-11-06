Catamarca: piden explicaciones por la paralización de la terminal de Belén, inaugurada en plena campaña electoral

La concejal electa Ana Paula Silvero de Somos Provincias Unidas, volvió a cuestionar la situación de la terminal de ómnibus de Belén que a más de un mes de su inauguración, continúa sin funcionar y con obras inconclusas.

Denunció falta de transparencia en el traspaso del edificio a la municipalidad y advirtió que por un decreto provincial reciente los trabajos quedaron oficialmente frenados.

Silvero pidió que se aclare quién administra actualmente la terminal y reclamó que los comercios y concesiones sean otorgados a vecinos de Belén.

También remarcó que el parate llega justo antes de la temporada de verano cuando el servicio resulta importante para el movimiento turístico.

Silvero, detalló: “Cuando viene el gobernador inaugura la obra de la terminal y a la semana el bloque de concejales de la UCR presenta el pedido de informe para que se haga el traspaso de la provincia a la municipalidad, la semana posterior a la inauguración. Y ese pedido fue rechazado por los concejales oficialistas con el argumento de que la municipalidad no contaba con los recursos para mantener una obra de semejante envergadura. Lo que a nosotros nos causó mucha preocupación porque nuestra pregunta era qué va a pasar con los locales de esa terminal, qué va a pasar con la gente que se contrate en esa obra. Al ser una obra provincial todo iba a depender de la provincia, tanto las licitaciones como las empresas que lleguen, los comercios que lleguen, el personal que se contrate y nada nos iba a asegurar de que sea gente de Belén y que realmente los beneficiados seamos la gente de Belén como corresponde. Mágicamente, en una de las venidas del gobernador en plena campaña electoral, hizo la firma del acta con el intendente de Belén donde hacía el traspaso de la terminal a la intendencia de Belén. Acta que hasta el día de hoy nosotros ya la solicitamos, mandamos notas para pedirla y hasta el día de hoy no pudimos verla pero esperamos que sea de verdad”.