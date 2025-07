Catamarca: pese a los cuestionamientos y la polémica, Dalmacio Mera juró como Defensor del Pueblo

Este jueves, el vicegobernador, Rubén Dusso, tomó juramento a Dalmacio Mera como Defensor del Pueblo de la provincia.

Mera, cuestionado no sólo por haber sido propuesto por el gobernador Raúl Jalil, sino también por irregularidades en sus gestiones como ministro de Educación y de Inclusión Digital y Sistemas Productivos, será quien de ahora en más defienda a los catamarqueños.

Uno de los más fuertes cuestionamientos partió del diputado de la UCR, Tiago Puente, quien durante la sesión donde se trató esta designación, puso en duda las condiciones de Mera para ejercer este cargo: “La Defensoría del Pueblo nació para proteger a los ciudadanos, para que tengan a quién recurrir cuando el Estado los abusa, cuando el sistema no los escucha, cuando los derechos son pisoteados. Pero yo me pregunto ahora, ¿a quién van a acudir los catamarqueños? ¿A Dalmacio Mera? ¿En serio? ¿Al mismo que fue parte del gobierno que deben controlar? ¿Qué independencia puede tener alguien que, hasta hace poquito, fue parte del gabinete de Raúl Jalil? ¿Cómo puede defender el pueblo alguien que vivió de él desde el 2003? Bueno, la verdad que Mera es parte y cómplice de este gobierno, de sus negocios, de sus fraudes a los catamarqueños, y no lo quieran venir a vestir como una pobre oveja, porque es un lobo con piel de cordero, y hoy lo están disfrazando de Defensor del Pueblo”.