Catamarca: Personal policial secuestró marihuana en operativos contra el narcomenudeo en Paclín y Capital

Durante la jornada de ayer y en distintos procedimientos, numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, procedieron a inspeccionar un colectivo de larga distancia, mientras realizaban un operativo de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, y luego hicieron lo propio en un depósito de encomiendas ubicado en el centro de esta Ciudad Capital.

Tras realizar tareas de su especialidad y con la ayuda de las canes Laika y Lía, adiestradas para detectar estupefacientes, los investigadores encontraron en el interior de un bolso de un pasajero que viajaba en el micro y de una encomienda que estaba en el depósito  respectivamente, sustancias herbáceas que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de marihuana, que quedó en calidad de secuestro, al igual que una balanza de precisión y cuatro (04) envases de fertilizantes, que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.

    Catamarca: despidieron a 15 trabajadores de la fábrica NEBA

    Trabajadores de la fábrica NEBA, ubicada en El Pantanillo, fueron cesanteados en las últimas horas. Los empleados despedidos expresaron su preocupación por la medida y sobre el futuro laboral. Cabe destacar que no hubo un pronunciamiento de la patronal ni de Inspección Laboral sobre los motivos de las cesantias.

    La publicación de Patricia Bullrich sobre la detención de Matías Ozorio casi provoca que Pequeño J se escape

    El criminólogo y periodista especializado en policiales y judiciales, Ignacio González Prieto, contó en Radio Rivadavia que hay un “gran enojo” con la ministra Patricia Bullrich debido a que su publicación en redes sociales de la detención de Matías Ozorio en Perú “puso en peligro la captura de Pequeño J”, ambos acusados por el triple crimen narco. “La Policía lo estaba…

    Catamarca: el vicegobernador Dusso recibió a empresas nacionales e internacionales

    El vicegobernador Rubén Dusso recibió esta mañana en su despacho a un grupo de representantes de diversas empresas, tanto nacionales como internacionales, que se encuentran de visita en la provincia en el marco del 14° Seminario Internacional de Litio que se llevó adelante esta semana en Catamarca. La reunión fue provechosa para el objetivo de…

    “Si te metés conmigo, te metés con Dios”, la sugestiva frase de “Pequeño J” en la puerta de la casa de su novia

    “En barrio de ricachones, sin armas ni rencores, es solo plata y no amores”, decía el mensaje que dejaron los boqueteros en el denominado “Robo del Siglo” a la sucursal del Banco Río en Acassuso, en enero de 2006. “Pequeño J” no quiso ser menos y dejó un mensaje escrito en una de las puertas de la vivienda…

    Excombatientes kirchneristas desplegaron en las Islas Malvinas una bandera con la leyenda “Cristina libre”

    Integrantes del Centro de Excombatientes de La Plata, identificado con el kirchnerismo, desplegó en las Islas Malvinas una bandera para pedir la liberación de Cristina Kirchner, que cumple la condena de seis años de prisión en su domicilio por fraude al Estado. La audaz iniciativa cosechó la “enérgica condena” de la Federación de Veteranos de Malvinas de la Provincia de…

    Atrapan a un peligroso arrebatador en Catamarca

    A las 21:45 de la noche de ayer, a través del SAE-911, numerarios de la Comisaría Novena tomaron conocimiento que una persona del sexo masculino habría intentado arrebatarle sus pertenencias a un hombre, a bordo de una motocicleta Honda CG Titán 150 cc., de color blanco, en la avenida Los Minerales, para luego darse a la fuga. De inmediato, los uniformados…

