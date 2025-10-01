Catamarca: Personal policial secuestró marihuana en operativos contra el narcomenudeo en Paclín y Capital

Durante la jornada de ayer y en distintos procedimientos, numerarios de la División Canes Antinarcóticos, dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, con conocimiento e intervención del Juzgado Federal, procedieron a inspeccionar un colectivo de larga distancia, mientras realizaban un operativo de control vehicular e identificación de personas en el puesto caminero “La Viña”, ubicado en la Ruta Nacional N° 38, de esa localidad del Departamento Paclín, y luego hicieron lo propio en un depósito de encomiendas ubicado en el centro de esta Ciudad Capital.

Tras realizar tareas de su especialidad y con la ayuda de las canes Laika y Lía, adiestradas para detectar estupefacientes, los investigadores encontraron en el interior de un bolso de un pasajero que viajaba en el micro y de una encomienda que estaba en el depósito respectivamente, sustancias herbáceas que al ser sometidas a la prueba de campo correspondiente, arrojó como resultado que se trataría de marihuana, que quedó en calidad de secuestro, al igual que una balanza de precisión y cuatro (04) envases de fertilizantes, que fueron puestos a disposición de la Justicia interviniente, desde donde se indicaron las medidas a seguir.