Catamarca: personal policial incautó ansiolíticos en Valle Viejo

Anoche, a las 23:30, mientras numerarios de la División Inteligencia,dependientes de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia realizaban un operativo de control vehicular en la localidad de Santa Cruz, Departamento Valle Viejo, habrían observado que el conductor de un vehículo al notar la presencia policial evadió el puesto de control, para luego darse a la fuga.

Cabe señalar que, durante la huida, el ocupante arrojó doscientos cuarenta y tres (243) blíster de Midazolam de 15 Mg., con un total de dos mil cuatrocientos treinta (2.430) comprimidos, que quedaron en calidad de secuestro.

Ante esta situación, se informó de todo lo acontecido al Juzgado Federal, desde donde se impartieron las medidas a adoptar.