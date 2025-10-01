Catamarca: persecución y detención de un joven, demoran a un adolescente y secuestro de elementos robados

En los primeros minutos de hoy, a las 00:30, alertados por el SAE-911, numerarios de la Seccional Sexta llegaron hasta la esquina de la avenida Francisco Latzina y calle Víctor Mauvencin, donde se entrevistaron con sus pares de la Dirección Seguridad Vial, quienes tenían aprehendido a un joven de apellido Lencina (19) y demorado a un adolescente de 17 años de edad.

Estas personas, momentos antes, en la avenida Camino a Ojo de Agua S/N°, habrían sido sorprendidas a bordo de una motocicleta Honda Wave negra 110 cc., y al intentar identificarlas, se dieron a la fuga, haciendo caso omiso a la voz de alto dada por los policías, iniciándose una persecución por distintas arterías, durante la cual los motociclistas circularon por algunas de ellas en contramano, que finalizó en el lugar mencionado, donde por causas que se tratan de establecer, colisionaron con la unidad móvil perteneciente a la División Investigaciones de la Policía de la Provincia, que colaboraban en el procedimiento.

Es dable hacer mención, que ambas personas sufrieron escoriaciones que demandaron que fueran asistidas por facultativos médicos del SAME y luego trasladadas al Hospital San Juan Bautista, donde se habrían negado a recibir la medicación indicada por los profesionales de la salud, en virtud de lo cual fueron dadas de alta.

Finalmente, los uniformados secuestraron una mochila que en su interior contenía una gorra, una riñonera, una pelota de fútbol y un teléfono celular Samsung A13, informaron de todo lo acontecido a la Fiscalía Penal Juvenil, desde donde se impartieron las directivas a seguir y Sumariantes de la Unidad Judicial N° 6 labraron las actuaciones de rigor.