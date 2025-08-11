Catamarca: perdió el control de su camioneta y se estrelló contra una vivienda

Un siniestro vial ocurrió esta tarde en Avenida Los Terebintos, cuando la conductora de una camioneta Ford F100 giró por calle San Juan Bautista, perdió el control y terminó incrustándose en una vivienda, afectando la cochera, el portón y la mampostería.

Además, el vehículo impactó contra un Fiat Cronos que se encontraba estacionado, provocando daños materiales. El propietario de la vivienda, manifestó su impotencia ante la actuación policial, ya que los agentes presentes no convocaron al personal de seguridad vial para realizar el test de alcoholemia a la conductora, un procedimiento que se considera fundamental para determinar las causas del accidente.

El hecho se registró a las 13:30 horas en un sector donde funciona una parada de colectivos.