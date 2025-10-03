Catamarca: pasajeros quedaron varados en Chumbicha por desperfecto en colectivo con destino a Andalgalá

Este viernes, un grupo de pasajeros que viajaba desde la capital de la provincia hacia el Departamento Andalgalá, quedó varado en la localidad de Chumbicha luego de que el colectivo en el que se trasladaban sufriera un desperfecto mecánico.

Según relataron los propios afectados, el inconveniente ocurrió a mitad de camino, y debieron esperar en condiciones poco favorables, expuestos a las altas temperaturas que se registran en gran parte del territorio catamarqueño.

Los pasajeros lamentaron que este tipo de situaciones continúen ocurriendo, señalando la falta de mantenimiento en las unidades y la falta de respuesta inmediata por parte de la empresa de transporte, lo que agrava aún más la experiencia del viaje, especialmente cuando el calor se hace sentir con fuerza.