Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: pasajeros quedaron varados en Chumbicha por desperfecto en colectivo con destino a Andalgalá

Este viernes, un grupo de pasajeros que viajaba desde la capital de la provincia hacia el Departamento Andalgalá, quedó varado en la localidad de Chumbicha luego de que el colectivo en el que se trasladaban sufriera un desperfecto mecánico.

Según relataron los propios afectados, el inconveniente ocurrió a mitad de camino, y debieron esperar en condiciones poco favorables, expuestos a las altas temperaturas que se registran en gran parte del territorio catamarqueño.

Los pasajeros lamentaron que este tipo de situaciones continúen ocurriendo, señalando la falta de mantenimiento en las unidades y la falta de respuesta inmediata por parte de la empresa de transporte, lo que agrava aún más la experiencia del viaje, especialmente cuando el calor se hace sentir con fuerza.

  • Catamarca: Salud llevó tranquilidad ante los casos del síndrome “manos, pies y boca”

    Catamarca: Salud llevó tranquilidad ante los casos del síndrome “manos, pies y boca”

    La referente provincial de Epidemiología del Ministerio de Salud, Dra. Verónica Di Giovanni, se refirió a la situación sanitaria tras la detección de casos del Síndrome manos, pies y boca. Dijo “que es una situación y esperable para la época. Es una enfermedad que puede aparecer en brote aunque puede aparecer todo el año, evoluciona…

  • CATA termina su primera semana con muchas visitas

    CATA termina su primera semana con muchas visitas

    Este viernes, CATA recibió la visita de postulantes al programa de formación de la Fundación Universitaria Río de la Plata (FURP) y de alumnos de cuarto grado A, B y C de la Escuela Primaria Nº 171 de Los Altos, en el marco de actividades educativas y culturales destinadas a conocer y valorar el patrimonio…

  • Catamarca: pasajeros quedaron varados en Chumbicha por desperfecto en colectivo con destino a Andalgalá

    Catamarca: pasajeros quedaron varados en Chumbicha por desperfecto en colectivo con destino a Andalgalá

    Este viernes, un grupo de pasajeros que viajaba desde la capital de la provincia hacia el Departamento Andalgalá, quedó varado en la localidad de Chumbicha luego de que el colectivo en el que se trasladaban sufriera un desperfecto mecánico. Según relataron los propios afectados, el inconveniente ocurrió a mitad de camino, y debieron esperar en…

  • Hamás afirma haber aceptado partes de la propuesta de paz para Gaza presentada por Trump

    Hamás afirma haber aceptado partes de la propuesta de paz para Gaza presentada por Trump

    El grupo islamista Hamás dijo el viernes que aceptó partes de la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió a principios de esta semana. Una fuente familiarizada con las conversaciones dijo a CBS News que Hamás está listo para entrar en más negociaciones. Respuesta al ultimátum…

  • Especialistas cuestionan el presunto honorario de Espert a Fred Machado: “Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría”

    Especialistas cuestionan el presunto honorario de Espert a Fred Machado: “Nadie paga 400 mil dólares por una consultoría”

    La explicación de José Luis Espert sobre el origen de los 200.000 dólares que recibió del presunto narcotraficante Federico Machado sigue sumando dudas. El diputado libertario aseguró que fue un adelanto por una consultoría económica para una minera guatemalteca, pero especialistas del sector cuestionaron duramente los montos y las modalidades de pago, sugiriendo que la cifra total…

  • Catamarca: murió un motociclista en La Paz

    Catamarca: murió un motociclista en La Paz

    Un fatídico siniestro vial ocurrió en Ruta Nacional Nº 60, pasando el puesto caminero de Las Salinas, jurisdicción del Departamento La Paz. Hugo Perrotta, oriundo de Buenos Aires, sufrió una violenta caída cuando circulaba en su motocicleta a la altura del kilómetro 932. Lamentablemente, por el impacto el hombre falleció en el acto. Un compañero…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3