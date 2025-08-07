Catamarca: para el diputado Brizuela, “de aquí a octubre vamos a ver a los responsables del más grande saqueo al Estado de la historia”

El diputado provincial de Catamarca Adrián Brizuela, se manifestó sobre el resultado de la sesión maratónica en el Congreso de la Nación, que marcó un duro revés para La Libertad Avanza.

El legislador libertario catamarqueño publicó en sus redes: “Luego de lo sucedido anoche en Diputados es evidente que el campo de batalla de aquí hasta las elecciones de octubre será el Congreso. La estrategia de todo el arco opositor a Milei, que puede resumirse en el nefasto kirchnerismo y sus aliados, será aprobar todo tipo de leyes con alto impacto fiscal. De aquí a octubre vamos a ver a los responsables del más grande saqueo al estado de la historia acordarse de los jubilados, las personas con discapacidad, las universidades, los fondos coparticipables y un sinnúmero de propuesta perversas porque lo único que buscan es torpedear el plan económico del Presidente. Quieren llevarnos nuevamente al pasado de déficit, endeudamiento, inflación y deterioro permanente del poder adquisitivo del salario. Quieren retrotraernos al modelo populista de Alberto, Cristina y Massa. Las encuestas auguran un triunfo aplastante de La Libertad Avanza en todo el país. Frente a los golpistas nuestro presidente no está dispuesto a tranzar con la vieja política. Kirchnerismo nunca más!”







