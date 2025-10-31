Catamarca: padres entregaron dispensers de agua a la Escuela ENET N°1

Con enorme compromiso y cariño, un grupo de padres y madres de la Escuela ENET N°1 “Vicente Aguilera” realizó la entrega de siete dispensers de agua que ya serán ubicados en distintos sectores del establecimiento.

Este nuevo aporte se suma al esfuerzo conjunto que las familias vienen realizando para mejorar las condiciones de la escuela, luego de haber donado e instalado equipos de aire acondicionado frío-calor en todas las aulas, buscando siempre acompañar el bienestar de los alumnos y docentes. En un trabajo conjunto entre los Directivos del Establecimiento, personal de la Universidad Nacional de Catamarca, Centro de Estudiantes que fueron sumando padres, madres y tutores hoy conforman un grupo de casi un 300 colaboradores.

Durante toda la jornada, los papás y mamás recorrieron curso por curso, compartiendo un mensaje sencillo y sincero: pedir a cada estudiante que cuide y proteja lo que es suyo. Con palabras desde el corazón, hablaron no solo como colaboradores sino como padres, invitando a los chicos a valorar el esfuerzo colectivo y a seguir construyendo juntos una escuela cada día mejor.

Las visitas continuarán durante los tres turnos, reafirmando el compromiso de las familias con la educación y el crecimiento de sus hijos, en una acción que une trabajo, solidaridad y amor por la escuela.