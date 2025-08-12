Catamarca: otro vuelco de un camión en Ruta 43

En las últimas horas se registró un siniestro vial en Ruta Provincial 43, en la variante sur de la Cuesta de Randolfo, donde un camión de gran porte proveniente de una minera del Salar del Hombre Muerto quedó prácticamente colgado al sufrir un vuelco.

Afortunadamente, no hubo personas heridas sólo daños materiales, y se trata del segundo vuelco en pocas horas en la misma traza que conecta Belén con Antofagasta de la Sierra y en dónde el tránsito pesado de y hacia los complejos mineros es constante.