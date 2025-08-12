Catamarca: otro juicio millonario contra el municipio de Valle Viejo por deudas

Nuevamente, la gestión Zenteno debe enfrentar un proceso judicial por incumplimiento de pago. Al haber fracasado la instancia administrativa, la empresa fúnebre Virgen del Valle S.R.L. inició un juicio contra la Municipalidad de Valle Viejo por servicios no abonados.

El Dr. Juan Manuel Mejías, abogado de la firma, explicó que su cliente y la comuna rubricaron, oportunamente, un convenio para brindar servicios fúnebres a vecinos del departamento. Indicó que el municipio adeuda 60 prestaciones de los años 2022 y 2023, lo que representa una suma de 60 millones de pesos. Ante esta situación es que se realizó el planteo judicial para exigir la cancelación total de la deuda.

Dijo que hoy, por decisión del juez interviniente, comparecieron familiares de personas fallecidas, quienes confirmaron que la funeraria efectuó el servicio mortuorio y lamentó que en medio del pesar que los embarga hayan tenido que rememorar momentos dolorosos. Además, mencionó que desde el municipio se optó por desconocer la deuda con la empresa aunque está la documentación firmada por el funcionario Cristian Páez, de Acción Social, que lo acredita.