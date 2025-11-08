Catamarca: otro grave ataque a trompadas de futbolista a un árbitro en el Interior (Video)

Como casi todos los fines de semana, este sábado se produjo otro grave incidente durante un partido disputado en el Interior de Catamarca. A las trompadas, un futbolista acató al árbitro que lo había echado de la cancha.

Cuando el partido entre Peñarol de Medanitos y La Conty de Tinogasta estaba 1 a 1, a los 14 minutos el árbitro Maximiliano Silcan Jeréz expulsó a un jugador del equipo tinogasteño, y este decidió actuar golpeándolo con golpes de puño. El encuentro fue suspendido y lo deberá resolver el TP del Consejo Federal.



