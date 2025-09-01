Catamarca: otro camión quedó atascado en las destruidas calles de Valle Viejo

Esta mañana e lunes, alrededor de las 5 horas, un camión quedó parcialmente hundido en una de las calles del barrio 140 viviendas, sector G. El vehículo, recolector de orina, debió ser removido por una máquina, en un sector que además padece derramamiento de agua permanente.

Recordemos que periódicamente se producen este tipo de accidentes en el Departamento Valle Viejo, a raíz del trabajo por la obra de cloacas que va dejando la mayoría de las calles en pésimo estado, sin la intervención del municipio chacarero para controlar debidamente.