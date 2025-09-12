Catamarca: otro ataque de perros sueltos en la Capital dejó una septuagenaria herida

Un violento episodio encendió la alarma en la ciudad Capital. Ayer por la tarde, Graciela Roldán, de 76 años, fue atacada por un perro de pelaje blanco mientras caminaba por la intersección de calle Perú y Virgen del Valle Norte.

El ataque se produjo pasadas las 17 horas, cuando el animal mordió a la jubilada a la altura de la muñeca, provocándole una violenta caída. Producto de la agresión, la mujer sufrió heridas sangrantes que demandaron sutura inmediata.

Vecinos que presenciaron el hecho auxiliaron a la víctima y advirtieron que la presencia de perros sueltos en la zona es constante y peligrosa. “Estamos cansados, cualquiera puede ser atacado. Hay adultos mayores y chicos que caminan todos los días por acá”, expresaron.

El caso reabre el debate sobre la falta de políticas efectivas de control animal y la responsabilidad tanto de dueños como de las autoridades municipales para garantizar la seguridad en la vía pública.

Fuente: Catamarca en Cana