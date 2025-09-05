Catamarca: otro abusador al Penal de Miraflores este jueves

En la tarde de hoy, a las 16:00, bajo las directivas de la Cámara en lo Criminal de Primera Nominación, personal de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentó el traslado de un hombre de 51 años de edad, hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.

Esta persona permanecía alojada en la base de la División Investigaciones, por el supuesto delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y en calidad de autor, en virtud de lo cual y al culminar con los trámites de rigor, quedó bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.