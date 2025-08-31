Catamarca: otra vez detuvieron al abogado Augusto Filippín, ahora por quitarse la tobillera en prisión domiciliaria





En las últimas horas, el abogado Augusto Filippin (37) volvió a ser detenido, esta vez por quitarse la pulsera dual de control electrónico que debía portar por disposición judicial. A las 11.50 de ayer sábado, personal del Grupo de Acción Operativa (GAO) realizaba recorridos preventivos por calle Salta, entre Almagro y Perú, cuando procedieron a la aprehensión de Filippín luego de que el centro de monitoreo del SAE-911 advirtiera la desactivación del dispositivo.

En el procedimiento también fue arrestada una joven identificada como Tula (22), quien habría intentado agredir a los efectivos policiales al momento de la detención.

Filippín cuenta con múltiples imputaciones, entre ellas por abuso sexual, encubrimiento y el robo de un aparato de un tomógrafo del Sanatorio Junín, entre otras causas. La medida quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Este, que lleva adelante las actuaciones judiciales correspondientes.