Catamarca: otra denuncia por acoso y abuso cometido en la Municipalidad de Valle Viejo

Una trabajadora municipal relató cómo sufrió acoso físico y psicológico durante dos años por parte de un jefe de área. A pesar de presentar pruebas y contar con el apoyo de un concejal de otro partido, la denuncia no avanzó.

La mujer detalló tocamientos inapropiados y una propuesta sexual explícita por parte del acusado, pero lamentó que, pese a estar judicializada, el caso no haya tenido consecuencias: “Fue dentro de la oficina donde prestaba servicio, en horarios de trabajo. Casi similar a lo que denunciaron. Primero empezó como acoso y al ver que no conseguía nada de mí, empezaron los hechos de violencia, gritos, muchos gritos. Me quería cambiar de área todo el tiempo, me traía informes sin membrete, sin firma de nadie. Me terminé cambiando yo de área. Esto pasó hace como dos años. Fue un abuso, pero psicológico, digamos. Lo de acoso, sí, llegaba, me tocaba el brazo, me tocaba la mano. Eso sí. Y era en el lugar de mi trabajo, donde yo estaba prestando servicio. Él llegaba, quería hablar conmigo por cualquier motivo y pasaban estas cosas”, relató la mujer a Radio TV Valle Viejo.