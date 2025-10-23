Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca otorga beneficios fiscales en respaldo al desarrollo provincial

A través de la Agencia de Recaudación Catamarca, ARCAT, el gobierno de Catamarca mantiene importantes beneficios fiscales destinados a impulsar inversiones en sectores estratégicos como el turístico, agropecuario, industrial y energías renovables.

Estos incentivos incluyen exenciones en impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor. El objetivo es fomentar la inversión privada, dinamizar la economía local y, especialmente, promover la creación de puestos de trabajo genuinos para los catamarqueños.

Con estas herramientas, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social, brindando un marco de previsibilidad y estabilidad para quienes apuestan a invertir y crecer en la provincia.

Normativas vigentes y principales beneficios:

·       Promoción Industrial, (Ley 2.968), otorga exenciones de impuestos provinciales hasta 15 años. El trámite debe realizarse a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, en la Secretaría de Industria y Comercio.

·       Inversiones Agropecuarias o Industria de Materias Primas Catamarqueñas, (Ley 5.020).Otorga estabilidad fiscal y exenciones de impuestos provinciales. Se solicita en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en la Dirección Provincial de Tierras.

·       Promoción de Inversiones Turísticas, (Ley 5.267).Otorga exenciones de impuestos provinciales hasta 15 años. Se solicita en la Secretaría de Turismo, Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.

·       Promoción de Inversiones, excepto el rubro minero o turístico, (Ley 5.238).Reconoce el reintegro de parte de la inversión con créditos fiscales y exenciones. Debe ser solicitado ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, en la Secretaría de Industria y Comercio.

·       Energías Renovables, (Ley 5.490).Otorga exenciones y beneficios fiscales para proyectos de energías limpias. Se tramita ante el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia.

En cada caso, los interesados deberán solicitar las exenciones ante la Autoridad de Aplicación correspondiente, la cual evaluará los proyectos.

Una vez otorgados los beneficios, dicha autoridad deberá comunicarlo a ARCAT, en la Dirección General de Rentas, acompañando la documentación respaldatoria, a fin de que los contribuyentes puedan comenzar a hacer efectivo el uso de los beneficios fiscales concedidos.

De esta manera, Catamarca consolida un ecosistema favorable para la inversión, ofreciendo seguridad jurídica y beneficios fiscales que incentivan la radicación de empresas, el crecimiento del sector privado y la generación de nuevas oportunidades de empleo en toda la provincia.

  • Impuesto a las ganancias: amplían plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago

    Impuesto a las ganancias: amplían plazo de adhesión al régimen de facilidades de pago

    La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una ampliación del plazo para la adhesión al régimen de facilidades de pago destinado a la regularización de saldos del Impuesto a las Ganancias, incluyendo aquellos vinculados a la correcta imputación de quebrantos. El nuevo plazo para adherir será hasta el 28 de noviembre de 2025, y…

  • Catamarca: OSEP organiza una charla sobre la detección precoz del cáncer de mama

    Catamarca: OSEP organiza una charla sobre la detección precoz del cáncer de mama

    En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) continúa desarrollando actividades de concientización y prevención dirigidas a sus afiliadas y empleadas. En ese marco, se informa que este viernes 24 de octubre se realizará la charla “La importancia del control para la…

  • Mariano Cúneo Libarona anunció que se irá del Gabinete después de las elecciones

    Mariano Cúneo Libarona anunció que se irá del Gabinete después de las elecciones

    El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, será otro de los funcionarios que deje su cargo después de las elecciones nacionales de este domingo. Su renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue conversada con los principales alfiles del Gobierno y se hará el mismo lunes. En el…

  • FFAA: cuál es el salario de un soldado voluntario, oficiales y suboficiales en noviembre de 2025 con aumento

    FFAA: cuál es el salario de un soldado voluntario, oficiales y suboficiales en noviembre de 2025 con aumento

    El Gobierno nacional oficializó una nueva actualización salarial para el personal de las Fuerzas Armadas, que entrará en vigencia en noviembre de 2025. Según la Resolución Conjunta 63/2025 publicada en el Boletín Oficial, el incremento forma parte de una política de recomposición gradual que busca reconocer la labor del personal militar. El ajuste previsto para noviembre representa…

  • Estados Unidos cuadriplicó la cuota de compra de carne vacuna argentina

    Estados Unidos cuadriplicó la cuota de compra de carne vacuna argentina

    Estados Unidos cuadriplicó la cuota de importación de carne vacuna argentina al elevarla desde 20.000 toneladas a poco más de 80.000 toneladas, según reveló un documento oficial sobre ganadería. La decisión se da tras el anticipo del presidente estadounidense Donald Trump, a principios de la semana, de comprar más carne argentina para bajar los precios internos.…

  • Catamarca: en Chumbicha cortan la Ruta 38 reclamando por agua

    Catamarca: en Chumbicha cortan la Ruta 38 reclamando por agua

    Hoy jueves, vecinos retomaron las protestas y cortaron la Ruta Nacional 38, a la altura del acceso norte a la localidad, en el Departamento Capayán. Es por la falta de suministro regular de agua, un problema que se repite desde el año 2015 y que en las últimas semanas se agravó al punto de dejar a numerosos barrios sin servicio durante…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4