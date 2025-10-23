Catamarca otorga beneficios fiscales en respaldo al desarrollo provincial

A través de la Agencia de Recaudación Catamarca, ARCAT, el gobierno de Catamarca mantiene importantes beneficios fiscales destinados a impulsar inversiones en sectores estratégicos como el turístico, agropecuario, industrial y energías renovables.

Estos incentivos incluyen exenciones en impuestos provinciales como Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario y Automotor. El objetivo es fomentar la inversión privada, dinamizar la economía local y, especialmente, promover la creación de puestos de trabajo genuinos para los catamarqueños.

Con estas herramientas, el Gobierno reafirma su compromiso con el desarrollo económico y social, brindando un marco de previsibilidad y estabilidad para quienes apuestan a invertir y crecer en la provincia.

Normativas vigentes y principales beneficios:

· Promoción Industrial, (Ley 2.968), otorga exenciones de impuestos provinciales hasta 15 años. El trámite debe realizarse a través del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, en la Secretaría de Industria y Comercio.



· Inversiones Agropecuarias o Industria de Materias Primas Catamarqueñas, (Ley 5.020).Otorga estabilidad fiscal y exenciones de impuestos provinciales. Se solicita en el Ministerio de Desarrollo Productivo, en la Dirección Provincial de Tierras.



· Promoción de Inversiones Turísticas, (Ley 5.267).Otorga exenciones de impuestos provinciales hasta 15 años. Se solicita en la Secretaría de Turismo, Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte.



· Promoción de Inversiones, excepto el rubro minero o turístico, (Ley 5.238).Reconoce el reintegro de parte de la inversión con créditos fiscales y exenciones. Debe ser solicitado ante el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Provincia, en la Secretaría de Industria y Comercio.



· Energías Renovables, (Ley 5.490).Otorga exenciones y beneficios fiscales para proyectos de energías limpias. Se tramita ante el Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia.



En cada caso, los interesados deberán solicitar las exenciones ante la Autoridad de Aplicación correspondiente, la cual evaluará los proyectos.

Una vez otorgados los beneficios, dicha autoridad deberá comunicarlo a ARCAT, en la Dirección General de Rentas, acompañando la documentación respaldatoria, a fin de que los contribuyentes puedan comenzar a hacer efectivo el uso de los beneficios fiscales concedidos.

De esta manera, Catamarca consolida un ecosistema favorable para la inversión, ofreciendo seguridad jurídica y beneficios fiscales que incentivan la radicación de empresas, el crecimiento del sector privado y la generación de nuevas oportunidades de empleo en toda la provincia.