Catamarca: OSEP se suma al Día Mundial de la Diabetes con una jornada de prevención y concientización

Las actividades se llevarán a cabo durante este viernes 14 en Casa Central. Entre ellas, los afiliados podrán controlar su glucemia y, en caso de dar valores alterados y no ser diagnosticados, podrán obtener una orden de consulta sin cargo.

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) realizará una jornada especial por el Día Mundial de la Diabetes el próximo viernes 14 de noviembre, de 8.30 a 12.30 h., en Casa Central. La actividad estará dirigida a la detección temprana, educación y prevención de la enfermedad, con la participación de equipos profesionales y el desarrollo de diferentes propuestas abiertas a los afiliados.

Durante ese día, se realizarán controles gratuitos de glucemia en el stand destinado exclusivamente para la actividad. En los casos en que los resultados indiquen valores fuera de los rangos normales y la persona no cuente con diagnóstico previo, se otorgará una orden de consulta sin cargo fomentando que los afiliados realicen un seguimiento profesional oportuno.

Además, se desarrollarán diferentes actividades educativas y participativas que incluirán educación diabetológica lúdica mediante una ruleta de preguntas y respuestas, consejos de alimentación saludable brindados por el equipo de nutricionistas de OSEP junto con la participación del Colegio de Nutricionistas de Catamarca, y ejercicios físicos prácticos guiados por un profesor de Educación Física, pensados para incorporar fácilmente en la rutina diaria.

Como todos los años, OSEP promueve diferentes actividades por el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo de ofrecer un espacio de prevención y aprendizaje, donde los afiliados puedan informarse, realizar sus controles y adquirir herramientas prácticas para el cuidado de la salud. En este 2025, la campaña se desarrolla bajo el lema “Tomemos el control de la diabetes”, y busca promover hábitos saludables, fomentar la detección temprana y generar conciencia sobre la importancia del seguimiento médico.

Por su parte, es importante destacar que OSEP cuenta con el Programa Integral de Diabetes, que brinda cobertura completa para afiliados diabéticos en sus distintas etapas —infantojuvenil, adulta y gestacional—. Este programa incluye consultas médicas especializadas, controles nutricionales, oftalmológicos, odontológicos y renales, prácticas bioquímicas y medicación sin cargo o con descuentos específicos.

Las personas interesadas en obtener más información o realizar el empadronamiento en el programa pueden escribir a osep.planificacion@gmail.com.