Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: OSEP participó en una nueva reunión de COSSPRA junto a obras sociales de todo el país

El director de OSEP formó parte de la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales (COSSPRA), que sesionó en Mendoza. Durante el encuentro se charló sobre los avances en innovación digital, financiamiento y cooperación entre obras sociales provinciales.

El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, participó de una nueva reunión de la Junta Ejecutiva de COSSPRA, realizada en Mendoza, donde representantes de 17 obras sociales provinciales debatieron sobre los principales desafíos del sistema de salud, con foco en innovación digital, agenda federal y optimización de recursos.

Durante el encuentro se analizaron temas vinculados a la implementación de herramientas digitales, la incorporación de inteligencia artificial en los procesos de gestión, el uso de bots inteligentes para mejorar la atención a los afiliados y la generación de estrategias conjuntas en torno al gasto en medicamentos.

En este sentido, Marchetti destacó la importancia de fortalecer los espacios de cooperación interprovincial. “Si bien cada obra social tiene sus particularidades, comparten muchos puntos en común y es esencial compartir experiencias y conocer alternativas de cómo se manejan”, expresó.

El titular de OSEP agregó que este tipo de instancias permiten enriquecer las políticas sanitarias locales mediante el intercambio de experiencias, la cooperación técnica y el aprendizaje mutuo, lo que a su vez se traduce en mejores respuestas para los afiliados.

Marchetti también participó del acto de apertura del VI Congreso Interamericano de Prevención Cardiovascular y del IV Congreso OSEP – Obra Social Empleados Públicos de Mendoza y Salud, organizado por la Obra Social provincial de Mendoza, junto al presidente de COSSPRA, Carlos Funes, el gobernador Alfredo Cornejo, la vicegobernadora Hebe Casado, el ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, y referentes de la Sociedad Interamericana de Cardiología (SIAC).

Como sucede habitualmente en los encuentros de COSSPRA, los equipos de OSEP participan activamente y, en este caso, en el marco del proceso de modernización institucional y digitalización de servicios que la obra social viene impulsando en el último tiempo, con el objetivo de optimizar la gestión, mejorar la accesibilidad y garantizar mayor eficiencia en la cobertura de salud.

  • Catamarca: OSEP participó en una nueva reunión de COSSPRA junto a obras sociales de todo el país

    Catamarca: OSEP participó en una nueva reunión de COSSPRA junto a obras sociales de todo el país

    El director de OSEP formó parte de la Junta Ejecutiva del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales (COSSPRA), que sesionó en Mendoza. Durante el encuentro se charló sobre los avances en innovación digital, financiamiento y cooperación entre obras sociales provinciales. El director de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP), Leopoldo Marchetti, participó…

  • Siguen los casos de bullying en Catamarca: dos nenas de 12 años fueron hospitalizadas

    Siguen los casos de bullying en Catamarca: dos nenas de 12 años fueron hospitalizadas

    La violencia escolar se multiplica en Catamarca. En las últimas horas, dos menores de 12 años debieron ser trasladadas al hospital de Niños Perón, luego de sufrir agresiones en escuelas de la provincia. En la Capital, una alumna fue atacada por cinco compañeras, quienes le cortaron el cabello, le robaron la mochila y la acosaron…

  • En medio del escándalo por la renuncia de Espert, Milei lanza su nuevo libro con un recital

    En medio del escándalo por la renuncia de Espert, Milei lanza su nuevo libro con un recital

    Javier Milei realizará hoy la presentación de su nuevo libro en el Movistar Arena, a las 18, con capacidad para 15 mil personas y acompañado de funcionarios del Gobierno. Según Noticias Argentinas, el mandatario subirá al escenario rodeado por los integrantes de Las Fuerzas del Cielo, protagonizará un breve recital y luego dará lugar a la…

  • Catamarca: Grupo PIER visitará Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

    Catamarca: Grupo PIER visitará Antofagasta de la Sierra, El Peñón y Antofalla

    El Ministerio de Salud continúa trabajando conjuntamente con profesionales del Grupo PIER (Programa de Integración Educativa Regional) de la provincia de Buenos Aires para brindar asistencia a las comunidades más alejadas de los centros urbanos. En este sentido se llevará a cabo un operativo de salud los días 9 y 10 de octubre en los…

  • Preocupación en Boca por la salud de Miguel Russo

    Preocupación en Boca por la salud de Miguel Russo

    El mundo del fútbol argentino volvió a expresar su preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors, quien fue reemplazado nuevamente por Claudio Úbeda en el partido ante Newell’s Old Boys, disputado el sábado en la Bombonera por la fecha 11 del Torneo Clausura. El experimentado DT, de 69 años, atraviesa un momento delicado como consecuencia…

  • El informe de la Policía de Catamarca sobre el vuelco fatal de este lunes en Los Altos

    El informe de la Policía de Catamarca sobre el vuelco fatal de este lunes en Los Altos

    En la madrugada de hoy, a las 04:30, en la Ruta Nacional N° 64, a la altura del Club Hípico Don Facundo, de la localidad de Los Altos, Departamento Santa Rosa, se registró un siniestro vial fatal. Jorge Luis Ortiz (26), circulaba en un automóvil Chevrolet Corsa Classic, dominio IFA-178, de color gris, y por…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3