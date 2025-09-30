Radio TV Valle Viejo
Catamarca: OSEP brindará controles gratuitos sin prescripción médica por el Mes del Cáncer de Mama

Se trata de una cobertura que incluye una mamografía digital y consulta médica posterior a las que podrán acceder afiliadas de 40 años o más. Además habrá actividades simbólicas para el público en general y una charla en Casa Central para empleadas.

Del 1 al 31 de octubre, la Obra Social de los Empleados Públicos pondrá en marcha su campaña Octubre Rosa 2025, con el objetivo de promover la prevención y fortalecer los lazos entre mujeres a través del compromiso y sensibilización mutua.

Durante este mes, las afiliadas de 40 años o más que aún no realizaron su chequeo anual, podrán acceder sin cargo y sin prescripción a una mamografía digital, una consulta médica posterior y, en caso de indicación médica, a una ecografía mamaria.

Para hacer uso de la cobertura especial, las beneficiarias deberán retirar su orden gratuita en Casa Central, delegaciones del interior o en el centro de salud donde se realizarán las prácticas. Además, será el segundo año consecutivo en la que la delegación de Córdoba se sumará a esta iniciativa, de modo que más afiliadas puedan acceder a los controles gratuitos.

Cabe destacar que con la campaña del 2024 se emitieron 2283 pedidos para mamografías digitales bilaterales durante octubre, lo que representa un importante incremento en el número de esta práctica ya que, en promedio, mensualmente se autorizan alrededor de 400 estudios de este tipo.

Actividades simbólicas y charla en Casa Central

Como parte de las iniciativas de este año, la Obra Social desarrollará la semana del 13 al 17 de octubre una acción emocional y participativa que conecta a afiliadas de OSEP Catamarca a través de una cadena anónima de palabras de cuidado, prevención y aliento.

Bajo el lema “De mujer a mujer, me comprometo”, las presentes podrán depositar en un buzón rosa mensajes de apoyo destinados a otras mujeres que atraviesan o atravesaron el cáncer de mama.

Asimismo, se organizará una charla a cargo de profesionales de la salud destinada a las empleadas de la Obra Social, cuyo propósito será generar conciencia y transmitir información clave sobre la enfermedad.

La campaña reafirma el compromiso de OSEP con la salud integral de las mujeres, promoviendo la detección temprana como la mejor estrategia de prevención.

