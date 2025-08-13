Catamarca: ordenaron detener y extraditar al chino acusado de abuso sexual

La fiscal subrogante Penal de la Quinta Circunscripción Judicial, Silvia Álvarez, ordenó la detención inmediata y promovió la extradición de Huang Sencai, ciudadano chino acusado de abuso sexual en la minera Zijin Liex.

La investigación incluyó activación del protocolo de abuso sexual, pericias psicológicas y medidas de protección para la víctima, una empleada de la litifera. Los informes confirmaron daños graves en su salud mental.

Dado que el acusado reside en Fujian, China, y no tiene arraigo en la jurisdicción, se solicitó su captura internacional para garantizar su comparecencia ante la justicia.

La solicitud será elevada al Juzgado de Control de Garantías de Tinogasta para formalizar la extradición.