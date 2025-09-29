Catamarca: operativo odontológico con atención integral y donación de equipamiento en El Tolar

El Ministerio de Salud de la Provincia llevó adelante un operativo odontológico en la Localidad de El Tolar, departamento Belén con el objetivo de fortalecer la prevención y el acceso a la atención bucal de niños, niñas y adultos.

Durante la jornada se concretaron 35 atenciones a niños entre extracciones y arreglos, además de 10 extracciones y 15 arreglos a adultos. También se realizaron 5 composturas de prótesis en adultos y se entregaron 4 prótesis terminadas, logrando una cobertura integral de las principales demandas odontológicas de la comunidad.

En representación del equipo provincial, participó la Dra. Lucía Alsina, del CAPS Edgardo Acuña, quien además entregó insumos y materiales de prevención, cepillos, pastas dentales y folletería informativa a la comunidad. Los mismos fueron recibidos por la agente sanitaria Fani Gordillo, que acompañó la tarea en terreno.

Asimismo, el Centro Integral de Odontología (CIO) realizó la donación de un compresor destinado a mejorar las prácticas odontológicas y permitir el aumento de la complejidad en los tratamientos locales.

Con estas acciones, el Ministerio de Salud continúa reforzando la estrategia de atención primaria y prevención en salud bucal, garantizando cobertura, insumos y equipamiento para mejorar la calidad de vida de la población.