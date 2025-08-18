Catamarca: Operativo de Vacunación Casa por Casa en Capital

El equipo del Ministerio de Salud de la provincia continúa trabajando en diferentes acciones para llegar a la comunidad; en esta oportunidad se llevará a cabo un Operativo de Vacunación Casa por Casa durante la semana del 18 al 22 de agosto, en diferentes barrios de la Capital.

Cabe mencionar que el operativo, encabezado por vacunadores y agentes sanitarios tiene como objetivo iniciar o completar esquemas de vacunas contra el Dengue, en el barrio San Jorge de zona sur; en zona norte barrios: Hipódromo y Los Amigos y zona oeste: Loteo Fernández y Michanlao en el horario de 8,30 a 12 horas.

Es importante hacer hincapié en la importancia de la vacunación, que es una herramienta fundamental para prevenir el Dengue y reducir los riesgos de complicaciones; la lucha contra el dengue es una responsabilidad compartida de toda la comunidad.