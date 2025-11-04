Catamarca: operativo de Salud en la Escuela de Cadetes

La Ministra de Salud de la provincia, Johana Carrizo visitó la Escuela de Cadetes “Juan Domingo Perón”, donde se llevará a cabo, durante los próximos días un operativo de salud, conjuntamente con la Municipalidad de la Capital. Este operativo se realiza por primera vez en la institución de formación policial, con el objetivo de promover el acceso a la atención básica de salud de los alumnos y alumnas cadetes; teniendo en cuenta que la mayoría no tiene cobertura social muchas veces no se realizan los controles necesarios para la prevención de enfermedades.

El Rector del IES Policial, David José León Moreno, destacó que “este es un operativo sanitario muy importante, que se concretó gracias a la articulación entre el Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital, para que todos los alumnos de la Escuela de Cadetes y los alumnos de la Escuela de Agentes y Suboficiales, para que todos puedan acceder a los controles de diferentes especialidades”.

Asimismo, Moreno indicó que “en esta oportunidad, es un grupo de 175 personas de la escuela de cadetes y de 80 de la escuela de suboficiales y agentes; de los cuales, más del 80 por ciento no cuenta con cobertura de salud para realizarse los controles de forma particular”.