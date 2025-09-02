Catamarca: nuevo reclamo de justicia de una hija abusada sexualmente por su padre

El pasado 18 de julio, una joven utilizó sus cuentas en redes sociales para compartir su dolor por la condena en suspenso a su padre biológico, quien la sometió a vejaciones durante 14 años, desde que era una niña de corta edad.

Se trata de Micaela, quien esta mañana de martes realizó una marcha en la plaza principal de la Capital de Catamarca, para renovar su reclamo, porque no encuentra respuesta por parte de la Justicia. Reprochó que se lo cruza en las calles y que se siente hostigada. La joven le pidió a la Corte de Justicia que actúe en este caso “lo antes posible”.

“Encima tiene a cargo mi hermanita”, dijo Micaela, quien no consideró justo que ella tenga que encerrarse, mientras él está libre. “Un papel no me protege”, dijo, al referirse a la orden de no acercamiento contra su padre. Adelantó que marchará todos los martes hasta que la Justicia resuelva su situación.

En el mes de julio, al realizar un video que subió a sus redes sociales, la joven calificó de aberrante, injusto y una burla, la pena impuesta contra su padre, ya que podrá hacer su vida normal. “¿Qué clase de Justicia es esta, si a mí ese hombre me abusó desde los 6 años hasta los 19?”, se preguntó la joven.

El hombre había llegado a juicio imputado por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vínculo y por el grave daño a la salud mental, pero durante el juicio popular se cambió la calificación del delito y se lo declaró culpable de abuso sexual simple, por lo que en la audiencia de cesura se lo condenó a tres años de prisión en suspenso.