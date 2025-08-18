Catamarca: nuevo espacio político en Andalgalá presentó sus candidatos a concejales

Andalgalá por un Catamarca Mejor, es el nuevo espacio político que se presentara en las elecciones del mes de octubre. Este espacio nace de la alianza entre el partido municipal Compromiso y Participación Andalgalense con el partido provincial Por una Catamarca Mejor, en la categoría a concejales los candidatos titulares y suplentes son los siguientes
Concejales Titulares
1° Reales Walter Oscar
2° Parga Rosana
3° Del Carpio Gustavo
Concejales Suplentes
1° Herrera Laura
2° Contreras Saúl
3° Reales Camila del Rosario