Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: nuevo aumento en las cuotas de colegios privados

El Ministerio de Educación de Catamarca aprobó un nuevo aumento del 5% en las cuotas de los colegios privados. La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 2025-428-E.CAT-MECYT, comenzó a regir en septiembre. En noviembre habrá otro y será con ese valor que se calculará cuánto va a costar la matrícula para el periodo 2026.

El nuevo ajuste en los aranceles mensuales varía entre los $23.000 y $85.000, dependiendo del establecimiento escolar. Este incremento representa un gasto adicional para las familias que oscila entre los $1.300 y $3.900 mensuales. La suba que si bien es conocida por los tutores que se aplica de manera bimestral, no deja de ser un costo que viene a complejizar la alicaída economía hogareña. 

En cuanto a cómo se construye el aumento, esta es una fórmula que combina un 60% de variación salarial docente y un 40% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En cuando a lo que se viene, vale decir que el incremento de fin de año podría rondar entre los $60.000 y $110.000 según el nivel de la cuota vigente.

Este es el cuarto aumento que se aplica a las cuotas de los colegios privados con subsidio estatal durante 2025. Las subas acumuladas ya superan el 160% en muchos casos en comparación con el año anterior.  Los aumentos anteriores se aplicaron en enero y febrero (con un 50% de suba), en marzo (10%) y en julio (con la Resolución Ministerial E Nº 235).

  • Catamarca: confirman la detención de un hombre acusado de abuso sexual en Andalgalá

    Catamarca: confirman la detención de un hombre acusado de abuso sexual en Andalgalá

    En la jornada de ayer, el Juez de Control y Garantías Martín Maturano resolvió confirmar la detención de un hombre que se encuentra acusado en una causa por abuso sexual, hecho que es investigado por el Fiscal de Instrucción Martín Camps, quien solicitó la medida judicial. Según se conoció, la víctima ya fue asistida bajo…

  • Buscan a un hombre por intento de femicidio

    Buscan a un hombre por intento de femicidio

    Aníbal Antonio Padrón, alias “Cota”, es intensamente buscado por la policía, acusado de agredir a su expareja. Se solicita a la comunidad comunicarse al 911 ante cualquier información que pueda ser útil para su hallazgo. El hecho ocurrió el pasado 8 de septiembre, alrededor de las 3 de la madrugada en Presidencia de La Plaza,…

  • Luis Caputo firmó convenios con Chubut y Tucumán para extinguir deudas y transferir obras y viviendas

    Luis Caputo firmó convenios con Chubut y Tucumán para extinguir deudas y transferir obras y viviendas

    El ministro de Economía, Luis Caputo, avanzó en la normalización de las relaciones fiscales con las provincias al firmar importantes convenios con Chubut y Tucumán en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas. Estos acuerdos buscan saldar deudas mutuas y transferir responsabilidades, protegiendo el equilibrio fiscal del Estado Nacional. Durante la jornada, Caputo mantuvo reuniones con…

  • La inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

    La inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló 33,6% en los últimos doce meses

    Tal como estimaban las consultoras privadas, la inflación de agosto fue de 1,9% y acumuló un 33,6% en los últimos doce meses, según informó este miércoles el Indec. A su vez, el acumulado de los ocho meses del 2025 refleja un alza de precios del 19,5X%. El número de julio también había ascendido a 1,9%, lo que muestra que en…

  • Catamarca: nuevo aumento en las cuotas de colegios privados

    Catamarca: nuevo aumento en las cuotas de colegios privados

    El Ministerio de Educación de Catamarca aprobó un nuevo aumento del 5% en las cuotas de los colegios privados. La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 2025-428-E.CAT-MECYT, comenzó a regir en septiembre. En noviembre habrá otro y será con ese valor que se calculará cuánto va a costar la matrícula para el periodo 2026. El…

  • La alumna que fue armada y disparó en una escuela de Mendoza, luego de 5 horas entregó el arma

    La alumna que fue armada y disparó en una escuela de Mendoza, luego de 5 horas entregó el arma

    Una situación de pánico y tensión alertó este miércoles a las autoridades de Mendoza, donde una adolescente de 14 años ingresó armada a una escuela y efectuó dos disparos al aire. La alumna entró al establecimiento con un arma de fuego, disparó y luego se atrincheró en el patio del colegio. Tras más de tres horas, la menor…