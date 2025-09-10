Catamarca: nuevo aumento en las cuotas de colegios privados

El Ministerio de Educación de Catamarca aprobó un nuevo aumento del 5% en las cuotas de los colegios privados. La medida, oficializada mediante la Resolución Nº 2025-428-E.CAT-MECYT, comenzó a regir en septiembre. En noviembre habrá otro y será con ese valor que se calculará cuánto va a costar la matrícula para el periodo 2026.

El nuevo ajuste en los aranceles mensuales varía entre los $23.000 y $85.000, dependiendo del establecimiento escolar. Este incremento representa un gasto adicional para las familias que oscila entre los $1.300 y $3.900 mensuales. La suba que si bien es conocida por los tutores que se aplica de manera bimestral, no deja de ser un costo que viene a complejizar la alicaída economía hogareña.

En cuanto a cómo se construye el aumento, esta es una fórmula que combina un 60% de variación salarial docente y un 40% del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En cuando a lo que se viene, vale decir que el incremento de fin de año podría rondar entre los $60.000 y $110.000 según el nivel de la cuota vigente.

Este es el cuarto aumento que se aplica a las cuotas de los colegios privados con subsidio estatal durante 2025. Las subas acumuladas ya superan el 160% en muchos casos en comparación con el año anterior. Los aumentos anteriores se aplicaron en enero y febrero (con un 50% de suba), en marzo (10%) y en julio (con la Resolución Ministerial E Nº 235).