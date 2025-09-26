Catamarca: nuevas obras de pavimentación para mejorar el acceso a Los Altos

El intendente de Los Altos, Raúl Barot, recorrió los trabajos de asfaltado que comenzaron en la avenida Fragata Libertad, una obra muy esperada por los vecinos de la localidad.

El intendente destacó que la obra también alcanzará las calles San Lorenzo y Gobernador Arnoldo Castillo, mejorando la accesibilidad a los barrios Tabacaleros, Virgen de Guadalupe, 13 de Julio, San Nicolás, 20 Viviendas, Los Maestros y Alto Verde.

Barot explicó que los trabajos se ejecutan mediante un convenio entre el Municipio de Los Altos, Vialidad Provincial y el Ministerio de Hacienda y Obra Pública de Catamarca, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial urbana.

Durante la recorrida, el intendente dialogó con los vecinos y remarcó: “Agradezco el acompañamiento y la decisión del gobernador Raúl Jalil en lograr la ejecución de estas obras que transforman la vida de nuestra comunidad”.