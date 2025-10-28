Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo dos nuevas ablaciones de córneas en el Centro Público de Trasplante  del Hospital San Juan Bautista. Los donantes, un paciente femenino de 58 años y un masculino de 43. En lo que va del año, en total fueron 18 donantes, 15 de córneas y 3 de órganos.

Las córneas son enviadas al Banco de Ojos de Santiago del Estero y, una vez procesadas y categorizadas, serán asignadas a pacientes de nuestra provincia. Actualmente, el Centro Público de Trasplante del Hospital San Juan Bautista cuenta con 1 paciente en lista de espera, y 7 pacientes catamarqueños en centros de salud de la provincia de Córdoba.
Por cada ablación de córneas dos personas de la provincia, que se encuentran en lista de espera, tienen la posibilidad de recibir un trasplante.

¿Cómo ser donante?
En Argentina se considera donante a toda persona mayor de 18 años que haya manifestado su voluntad afirmativa o que no haya dejado constancia expresa de su oposición.
Se puede registrar voluntad de donar:
– Firmando un acta en el INCUCAI o en los organismos provinciales de ablación e implante de todo el país.
– Enviando un telegrama gratuitamente desde cualquier sucursal del Correo Argentino.
– A través de la app Mi Argentina, creando una cuenta y validando previamente la identidad.
– Al tramitar el DNI, solicitando que quede asentado en el documento cuando se inicia el trámite.

  • Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    Reforma laboral: Martín Menem pidió cambiar “la cultura de que uno entra a un laburo y se piensa que se va a quedar toda la vida”

    El titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, apoyó la reforma laboral impulsada por el Gobierno que busca ampliar la jornada, flexibilizar convenios, indemnizaciones en cuotas y paritarias por productividad. Además, se refirió a la interna libertaria que se destapó en medio de la campaña electoral.  El Gobierno presentó el año pasado un proyecto de ley de…

  • Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

    Esta mañana de martes se conoció sobre la detención, en el barrio Santa Marta, de un joven, involucrado en el asesinato de Jesús Vergara (foto de portada). Recordemos que ayer por la tarde, Jesús Vergara murió en el Hospital San Juan Bautista, donde permanecía internado al ser trasladada en la madrugada con una herida punzocortante.…

  • En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    En Catamarca, condenan a 11 años de prisión a Hernán Bautista Herrera, por el crimen de Casa de Piedra

    Este martes se conoció que el juez director Luis Guillamondegui resolvió dar curso al juicio abreviado presentado por los defensores de los dos acusados y el fiscal de Cámara, en una causa que originalmente iba a desarrollarse bajo el sistema de Juicio por Jurados. Por este procedimiento, Hernán Bautista Herrera, asistido por el defensor oficial…

  • Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    Catamarca: nuevas ablaciones en el Hospital San Juan Bautista

    La Dirección de Ablación e Implantes de Catamarca (DAICA), dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, llevó a cabo dos nuevas ablaciones de córneas en el Centro Público de Trasplante  del Hospital San Juan Bautista. Los donantes, un paciente femenino de 58 años y un masculino de 43. En lo que va del año,…

  • Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    Javier Milei, sobre el triunfo en PBA: “La única que creyó que podíamos ganar era mi hermana”

    El presidente Javier Milei destacó a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y le atribuyó el haber vaticinado el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, donde la lista que encabezó Diego Santilli (41,45%) superó a la de Fuerza Patria (40,91%) semanas después de la derrota por los…

  • Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Catamarca: Taller de Cuidados entre Pares en Singuil

    Desde el Ministerio de Salud se trabaja en prevención del suicidio a través de diferentes acciones destinadas a la comunidad en general, brindando herramientas que se puedan poner en práctica en los distintos escenarios. En este marco, días atrás, el equipo de la Secretaría de Salud Mental y Consumos Problemáticos llevó a cabo un taller…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3 Publicidad 4