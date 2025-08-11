Radio TV Valle Viejo
Catamarca: nuevamente el club Defensores del Norte fue víctima de los delincuentes

Un nuevo ilícito en contra de una institución deportiva fue denunciado en la jornada de hoy. Delincuentes ingresaron al predio del Club Defensores del Norte y sustrajeron luminarias, cableado, sillas, sanitarios, entre otros elementos. Además, provocaron daños en aberturas.

Desde la entidad, lamentaron el hecho que se suma a un largo historial de robos sufridos, por lo que las autoridades exigen seguridad.

Asimismo, resaltaron el esfuerzo que significa mantener el club, sin aportes externos y con el sólo esfuerzo de padres y dirigentes.