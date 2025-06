Catamarca: nueva marcha pidiendo justicia por Claudia Leguizamón

Esta tarde, a las 18:00 horas se realizará una nueva movilización para pedir justicia por Claudia Leguizamón, la docente de Valle Viejo que se quitó la vida el 19 de septiembre de 2024.

La concentración de familiares, colegas y amigos será en la Plaza de San Isidro para, posteriormente, marchar por las calles circundantes.

La autopsia concluyó que la docente chacarera se suicidó, que no hubo intervención de terceros en ese hecho, pero la justicia investiga si fue instigada a atentar contra su vida, porque según testigos, habría sido víctima de violencia de género por parte de su expareja, Luis lobos.

Con motivo del último Día del Padre el fin de semana pasado, Fabio Leguizamón, hijo mayor de Claudia, publicó en su cuenta de Facebook: “Muchos sé que perdieron a sus padres, que no tuvieron un padre del todo presente como lo soñaban. Pero desde nuestra experiencia tuve al peor padrastro y mis hermanos al peor padre de la historia sin comparar las realidades de los demás. No lo decimos nosotros, lo dicen amigos, vecinos, familia y demás. Lo único que aprendimos es a no ser como él. Justicia por nuestra madre! Justicia por Claudia!”