Catamarca: nueva detención por el crimen de Jesús Vergara

Esta mañana de martes se conoció sobre la detención, en el barrio Santa Marta, de un joven, involucrado en el asesinato de Jesús Vergara (foto de portada). Recordemos que ayer por la tarde, Jesús Vergara murió en el Hospital San Juan Bautista, donde permanecía internado al ser trasladada en la madrugada con una herida punzocortante. Según trascendió, el fallecido y el agresor se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas en el barrio Santa Marta cuando se registró la reyerta.

La fiscal Yésica Miranda ordenó la detención este martes de un joven de 27 años, de quién no trascendió la identidad, pero con la certeza de que tuvo una participación en el hecho.

Según el parte policial difundido horas más tarde: “A las 14:15, efectivos de la Comisaría Novena tomaron conocimiento que en el Hospital San Juan Bautista, un joven de 29 años de edad estaba internado en grave estado de salud, ya que en la madrugada de hoy habría protagonizado una gresca, luego de la cual resultó con una herida aparentemente de arma blanca. Luego, los uniformados fueron requeridos en la Manzana “M”, del barrio Santa Marta, donde sus pares de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia tenían aprehendido a un hombre de 31 años, quien sería el presunto autor del hecho, en virtud de lo cual fue trasladado a la dependencia policial a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur. Continuando con las tareas investigativas, el personal interviniente logró establecer que la víctima habría arribado en un vehículo particular al nosocomio, desde donde informaron que a horas 17:00 se habría producido su deceso, en virtud de lo cual la Justicia interviniente indicó las medidas a seguir y que Peritos de la Dirección de Criminalística y de la División Homicidios trabajen en torno al esclarecimiento del hecho”.